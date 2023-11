Symposium International des Professionnels des Patrimoines Musée départemental Arles antique Arles, 23 novembre 2023, Arles.

Symposium International des Professionnels des Patrimoines 23 et 24 novembre Musée départemental Arles antique Entrée gratuite avec inscription en amont sur le site internet

QU’EST CE QUE LE “SIPPA”?

Le SIPPA, Symposium International des Professionnels des Patrimoines à Arles, SIPPA a été créé en 2015 par le Pôle Culture & Patrimoines. Il se positionne aujourd’hui comme le rendez-vous annuel et fédérateur des professionnels de la restauration, de la valorisation et de la promotion des patrimoines.

Depuis quelques années, ce rendez-vous à l’initiative professionnelle, a su ouvrir ses portes aux représentants de collectivités territoriales, aux étudiants, mais aussi aux publics d’amateurs passionnés.

8ème EDITION

Jeudi 23 et Vendredi 24 novembre 2023

A travers des conférences, des études de cas et des tables rondes, le SIPPA réunit cette année plus de 30 intervenants professionnels du patrimoine autour du thème :

« Le patrimoine : Usages & pratiques de demain »

décliné sous divers axes :

Réemploi du bâti / Musée demain / Matériaux, métiers, techniques inspirantes

patrimoine conférence