Académie d'Arles Dimanche 19 novembre, 17h30 Musée départemental Arles antique L'arrondissement d'Arles et la politique culturelle de Vichy.

Le rôle de l’Académie régionale d’Arles (1941-1944) :

Un laboratoire provincial pour refonder la Nation ?

par Christophe Gonzalez, membre de l'Académie d'Arles

