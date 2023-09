Les jeudis d’Arelate Musée départemental Arles antique Arles, 16 novembre 2023, Arles.

Mithra : entre salut et sacrifice. Une religion à mystère dans l’Antiquité

Par Mélanie Bienfait, guide-conférencière

Mithra est un dieu très ancien issu des mondes iranien et indien parvenu jusqu’à Rome puis ses provinces au 1er siècle. Peu de textes sur ce Dieu qui va dépasser et même éclipser le reste du Panthéon et un moment faire concurrence avec le christianisme naissant. Ce sont donc par les images, les découvertes archéologiques que ce culte à mystère est essentiellement parvenu à nous, avec des zones d’ombres. Cette conférence se veut vous convertir à ce dieu oublié et mal aimé parce que mal connu. La mythologie, les représentations, le contenu du culte et leur lieu seront évoqués pour faire de vous un initié mithriaque de premier grade !

Captation vidéo

GRATUIT POUR TOUS – SANS RESERVATION

Pour info : adhésion à l’association : 15 € / pers. / an

Parking gratuit

Musée départemental Arles antique : Presqu’île du cirque romain 13 200 Arles

Suivre l’actualité de l’association sur https://www.festival-arelate.com/

Captation vidéo de nos conférences sur notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/@arelate3680/videos

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T19:30:00+01:00

Antiquité conférences

© Ars Praetoria