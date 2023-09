Les jeudis d’Arelate Musée départemental Arles antique Arles, 19 octobre 2023, Arles.

Les jeudis d’Arelate Jeudi 19 octobre, 18h00 Musée départemental Arles antique Gratuit

Un site romain inédit sur le tracé du canal de Marius dans les Marais du Vigueirat – commune d’Arles

Corinne Rousse, université d’Aix Marseille – CNRS- Centre Camille Jullian, en collaboration avec Otello Badan, inventeur du site

Dans les années 2010, la découverte fortuite d’un lot de céramique romaine dans la réserve naturelle des Marais du Vigueirat, à mi-chemin entre la colonie d’Arles et Fos-sur-Mer, un de ses avant-ports maritimes, a constitué le point de départ d’une vaste enquête sur l’occupation antique de ce secteur protégé en marge orientale du delta du Rhône. Des prospections à la tige métallique conduites par Otello Badan ont mis en évidence la présence d’un paléo-chenal associé à de larges empierrements de galets de Crau. Une équipe pluridisciplinaire constituée d’archéologues du Centre Camille Jullian de l’université d’Aix Marseille, de géophysiciens du CEREGE (université d’Aix Marseille) et de géomorphologues du laboratoire LIVE de l’université de Strasbourg, a repris les recherches, en collaboration avec le Conservatoire du Littoral, les Amis des Marais du Vigueirat -gestionnaires du site- et le ministère de la culture. Grâce aux carottages et aux fouilles, l’existence d’un site romain inédit en bordure d’un paléochenal du Rhône, actif à l’époque antique et potentiellement aménagé, a pu être établie. Les fouilles ont aussi confirmé la présence de longs empierrements de galet, évoquant des calades, sans pouvoir encore en établir la fonction précise. Mais les fragments d’amphores et de vaisselle récoltés sur les galets ne laissent aucun doute sur la chronologie antique du site. La superficie des vestiges est exceptionnelle : les calades occupent plus de 5 hectares, quand la totalité du site dépasse les 40 hectares. Ces dimensions et la position privilégiée des Marais du Vigueirat, entre le golfe de Fos et le Rhône, invitent à s’interroger sur de possibles liens avec le tracé du canal de Marius, grand ouvrage hydraulique creusé entre 104 et 103 av. J.-C. par les troupes du consul stationnées près du Rhône. On sait grâce aux textes antiques que ce canal, facilitant la liaison entre la mer et le fleuve, a été exploité jusqu’à l’époque impériale. Cette chronologie apparaît cohérente avec la longue période d’occupation (I er s. av. J.-C. – III e s. ap. J.-C.) attestée sur notre site. La conférence présentera les résultats inédits des dernières fouilles, en présence d’Otello Badan, qui participera aux échanges avec le public.

Musée départemental Arles antique : Presqu'île du cirque romain 13 200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T18:00:00+02:00 – 2023-10-19T19:30:00+02:00

