Sciences Pluri’elles : la recherche sur le fleuve au féminin Musée départemental Arles antique Arles, 11 octobre 2023, Arles.

Sciences Pluri’elles : la recherche sur le fleuve au féminin Mercredi 11 octobre, 17h00 Musée départemental Arles antique Gratuit sur inscription – jauge limitée

Cet événement propose un colloque ouvert au grand public qui donne la parole à 6 chercheuses, qui, chacune dans leur spécialité, va présenter ses travaux de recherche sur le Fleuve : archéologie subaquatique, géomorphologie du Rhône, suivi des migrations d’anguilles, pollutions… autant de sujets qui seront abordés durant ces 2h de conférences.

C’est dans un second temps, à l’issue du colloque, qu’un speed-dating avec chacune des intervenantes se tiendra. Elles seront à la disposition des jeunes filles, collégiennes et lycéennes afin de répondre à leurs questions sur leur métier et leur parler plus spécifiquement de leur carrière professionnelle.

• Les objectifs de cet événement :

• Rendre visibles et compréhensibles pour tous, les enjeux du fleuve.

• Vulgariser les travaux de recherche sur le Fleuve à partir des travaux de recherche actuels

• Promouvoir et encourager les carrières scientifiques féminines liées au fleuve.

Musée départemental Arles antique Presqu'île du Cirque-Romain, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T17:00:00+02:00 – 2023-10-11T20:30:00+02:00

