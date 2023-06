Ciné plein air en famille Musée départemental Arles antique Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Ciné plein air en famille Musée départemental Arles antique Arles, 12 août 2023, Arles. Ciné plein air en famille Samedi 12 août, 18h00 Musée départemental Arles antique Préparez-vous à accompagner en chansons le célèbre héros dans son combat contre Hadès, le Dieu des enfers.

Une soirée rythmée par des jeux, des échanges avec des spécialistes du cinéma et de l’Antiquité et le charme des projections d’antan. À PARTIR DE 18H : ESPACE DÉTENTE ET JEUX Food-Truck et espace restauration

À 18H30 : APÉRO-RENCONTRE

À 19H, 19H30, 20H ET 20H30 : JEU « LE LOUP-GAROU D’HORTUS »

“C’est le matin, Arelate se réveille, les citoyens romains ouvrent les yeux, tout le monde sauf…”

Saurez-vous vaincre le fléau qui s’est abattu sur la cité avant qu’elle ne perde ses derniers habitants ? Rejoignez-nous pour des parties de Loup-Garou, célèbre jeu revisité pour l’occasion. Venez nombreux, en meute, sinon le jeu ne peut pas se dérouler ! 30 mn

À partir de 10 ans

6 joueurs min par session

Sur inscription au 04 13 31 51 03 du lundi au vendredi 9h à 12h et 13h à 17h et sur place le jour-même. Hercule, Walt Disney

À 19h30 : Hercule, combatif et séducteur !

Ciné-club avec Olivier Renne, musicien, peintre et cinéphile.

45 min

À 20h45 : prélude

À 21h : Ciné plein-air : Hercule de Walt Disney – 1997

Pour gouverner l’Olympe, Hadès seigneur des enfers doit libérer les Titans, jadis emprisonnés par Zeus, après avoir éliminé le seul demi-dieu capable de le tenir en échec : Hercule. 1h30

À partir de 4 ans Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 31 51 03 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T18:00:00+02:00 – 2023-08-12T23:00:00+02:00

2023-08-12T18:00:00+02:00 – 2023-08-12T23:00:00+02:00 Hercule, Walt Disney Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée départemental Arles antique Adresse Presqu'île du Cirque-Romain, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Musée départemental Arles antique Arles

Musée départemental Arles antique Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Ciné plein air en famille Musée départemental Arles antique Arles 2023-08-12 was last modified: by Ciné plein air en famille Musée départemental Arles antique Arles Musée départemental Arles antique Arles 12 août 2023