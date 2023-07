Esc’Apicius, vol dans la domus d’Apicius (Escape game) Musée départemental Arles antique Arles, 12 août 2023, Arles.

Esc’Apicius, vol dans la domus d’Apicius (Escape game) 12 – 18 août Musée départemental Arles antique Gratuit

À 10H, 11H30, 14H OU 15H30

Alors que le banquet se termine, le maître de maison et célèbre cuisinier Apicius s’excuse et doit s’absenter quelques instants. En tant qu’invités, c’est l’occasion rêvée pour vous de voler la plus célèbre des recettes antiques avant son retour. La servante, complice, vous ouvre les portes d’une pièce secrète…

Un escape game (jeu d’énigmes et d’évasion) proposé par l’équipe médiation du musée suivi d’une dégustation.

Gratuit

À partir de 7 ans

4️⃣ Quatre créneaux de réservation : 10h, 11h30, 14h ou 15h30

45 min

ℹ️ 8 participants maximum par session

☎️ Sur réservation au 04 13 31 51 03 du lundi au vendredi 9h à 12h et 13h à 17h

Musée départemental Arles antique Presqu'île du Cirque-Romain, 13200 Arles

Esc’apicius, à partir d’une aquarelle de Jean-Claude Golvin, MDAA © Jean-Claude Golvin / Éditions Actes Sud