Bouches-du-Rhône FlamencA – musiques gitanes et flamenco Musée départemental Arles antique Arles, 30 juillet 2023, Arles. FlamencA – musiques gitanes et flamenco Dimanche 30 juillet, 18h00 Musée départemental Arles antique Découvrez un spectacle flamenca inédit, généreux et accessible aux non-initiés avant de suivre la projection du film Swing. Le fameux réalisateur Tony Gatlif nous y raconte la rencontre entre deux mondes à travers l’histoire de deux enfants. Et aussi des jeux, des plats délicieux, un espace plein-air, des transats… Une soirée pour tous les publics qui célèbre le croisement des cultures. À partir de 18h : espace détente et jeux Food-Truck et espace restauration À 20h : spectacle musical Sérénade de guitares. Quand le flamenco rencontre la rumba Gipsy. Guitares et danseuses interprètent les répertoires modernes et classiques du flamenco traditionnel et de la musique Gipsy. Une rencontre inédite entre ces deux styles musicaux. 1h

Anton Fernandez : guitare ;

Lisa Carmen et Délya, Sofia : danse À 21h30 : Ciné plein-air Swing de Tony Gatlif (2002)

En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion pour le jazz manouche. Après quelques aventures pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose en la matière, accepte de lui donner des cours. Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté manouche et plus particulièrement Swing, une jeune fille au tempérament explosif … 1h27

À partir de 8 ans Musée départemental Arles antique Presqu'île du Cirque-Romain, 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

