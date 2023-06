Le dauphin Musée départemental Arles antique Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Le dauphin Musée départemental Arles antique Arles, 30 juillet 2023, Arles. Le dauphin Dimanche 30 juillet, 11h00 Musée départemental Arles antique Gratuit, sur réservation Viens plonger et « nager » avec des histoires de dauphins dans les collections du musée : le dauphin fascine : il est le sauveur des naufragés, des bateaux en péril…se retrouve même dans le prénom Delphine. « Il vient vers les bateaux, joue et saute alentour, lutte de vitesse et les devance, même s’ils voguent à pleines voiles.”

Pline l’Ancien. Par Christine Berthon, guide-conférencière Informations pratiques

Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte

Durée : 1h15

Gratuit, sur réservation au 04 13 31 51 03 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h) Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 31 51 03 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T11:00:00+02:00 – 2023-07-30T12:00:00+02:00

2023-07-30T11:00:00+02:00 – 2023-07-30T12:00:00+02:00 Pilastre à la comète Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée départemental Arles antique Adresse Presqu'île du Cirque-Romain, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age min 6 Age max 12 Lieu Ville Musée départemental Arles antique Arles

Musée départemental Arles antique Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Le dauphin Musée départemental Arles antique Arles 2023-07-30 was last modified: by Le dauphin Musée départemental Arles antique Arles Musée départemental Arles antique Arles 30 juillet 2023