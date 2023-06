Le buste présumé d’Annius Vérus Musée départemental Arles antique Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Le buste présumé d’Annius Vérus Musée départemental Arles antique Arles, 23 juillet 2023, Arles. Le buste présumé d’Annius Vérus Dimanche 23 juillet, 11h00 Musée départemental Arles antique 3 € en plus du billet d’entrée – Gratuit pour les abonnés du musée. Retrouvé dans les vestiges du Théâtre antique, ce buste représente un jeune garçon à l’air rêveur. Son identification est délicate, et il a été rapproché d’un portrait du Louvre, celui d’Annius Vérus, un des fils de l’empereur Marc Aurèle, mort trop jeune pour avoir pu régner ».

Par Alice Vallat, guide-conférencière. Informations pratiques

3 € en plus du billet d’entrée – Gratuit pour les abonnés du musée.

Sans réservation, en vente le jour même, dans la limite des places disponibles.

? Durée : 1h Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T11:00:00+02:00 – 2023-07-23T12:00:00+02:00

