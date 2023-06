Duo Ruut Musée départemental Arles antique Arles, 10 juillet 2023, Arles.

Duo Ruut Lundi 10 juillet, 21h00 Musée départemental Arles antique Gratuit, dans la limite des places disponibles

Anne-Lisett Rebane et Katariina Kivi revisitent à deux voix et quatre mains le folklore estonien. Originaires de Tallinn, au bord de la mer Baltique, les deux jeunes amies jouent l’une en face de l’autre sur un seul et même kannel, variation traditionnelle de la cithare. Frappant, pinçant ou caressant les 42 cordes de leur instrument, elles composent de petites pépites minimalistes, captivantes et envoûtantes… Bourrée d’ingéniosité, mais non dénuée de poésie, leur musique originale et expérimentale vient servir des textes séculaires qu’elles chantent à l’unisson, dans une symbiose réjouissante et communicative.

Informations pratiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T21:00:00+02:00 – 2023-07-10T22:30:00+02:00

Ergo_Pajuväli