Dimanche 9 juillet, 11h00
Musée départemental Arles antique
3 € en plus du billet d'entrée. Gratuit pour les abonnés du musée.

Mis au jour en 1974 dans le quartier arlésien de Trinquetaille, dans les restes d’un mausolée d’une famille de rang sénatorial du IVe siècle après J-C. Le couple de défunts représenté symbolise l’image chrétienne du mariage idéal et de la fidélité réciproque, et est entouré de scènes issues de l’Ancien comme du Nouveau Testament.

Par Alice Vallat, guide-conférencière.

Informations pratiques

Sans réservation, en vente le jour même, dans la limite des places disponibles.

Durée : 1h

Le sarcophage dit “des époux” ou de la Trinité, MDAA © Jean-Luc Maby et Lionel Roux