Ouverture de l'exposition « Retour à la poussière » Lundi 3 juillet, 09h30 Musée départemental Arles antique

Coproduction du Musée départemental Arles antique et de la saison scientifique et culturelle « Antiquité » de l’Inrap.

QU’EST-CE QUI TRAVERSE LES ÂGES, QU’EST-CE QUI RETOURNE À LA POUSSIÈRE ?

Marguerite Bornhauser a exploré cette question avec pour cadre le chantier de fouilles archéologiques de la Verrerie, à Arles, sur une invitation du Musée départemental Arles antique et de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). Elle a arpenté les vestiges antiques en cours de dégagement, livrant des milliers de morceaux de décors et de peintures.

La série Retour à la poussière est le résultat de cette confrontation au temps, présentant les fragments antiques comme divinisés, flottant dans un cosmos construit de toute pièce. L’artiste joue avec les échelles, projetant le fragment de quelques centimètres sur un fond correspondant souvent à un détail pris au microscope ou bien cosmique pris au télescope mais évoquant d’emblée l’immensité d’une ambiance presque spatiale, l’infini d’une nuée de constellations qui n’en sont pas. L’objet archéologique se trouve alors comme suspendu à l’égal du temps dont il est le témoin.

À travers des photographies et montages, des vidéos et des installations de fragments archéologiques, Marguerite Bornhauser nous plonge dans la couleur et la matière à l’état pur : les fragments deviennent d’énigmatiques constellations abstraites, voire vivantes qui finissent ici nimbées d’une nuée d’étoiles, comme un retour à l’infini, à la poussière.

Publication : Marguerite Bornhauser, Back to dust, Édition Poursuite, 2023.

Commissaires : Alessia Bonannini, Valérie Bureau et Marie Vachin.

Marguerite Bornhauser est une photographe plasticienne née en 1989, vivant et travaillant à Paris. Après des études de lettres et de journalisme, elle intègre l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, d’où elle sort diplômée en 2015.

Sa première exposition monographique se tient à la Maison Européenne de la photographie en 2019. Son travail est représenté par plusieurs galeries européennes et a fait l’objet de diverses expositions dans des musées, galeries et festivals dans le monde (France, Turquie, Portugal, Suisse, Japon, Pays-Bas, Espagne, Bahreïn…).

En 2021, le Grand Palais lui donne carte blanche pour poser son regard sur les 4 ans du chantier de rénovation.

Back to Dust © Marguerite Bornhauser