Bouches-du-Rhône L’acteur, un paria de la société Musée départemental Arles antique Arles, 2 juillet 2023, Arles. L’acteur, un paria de la société Dimanche 2 juillet, 11h00 Musée départemental Arles antique Gratuit dans la limite des places disponibles Rome est un théâtre où l’acteur est roi, mais hors de la scène le roi est nu ; l’acteur est un infâme, un paria pour cette société qui a inventé la politique spectacle.

Gratuit dans la limite des places disponibles Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

