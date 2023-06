Journées européennes de l’archéologie Musée départemental Arles antique Arles, 17 juin 2023, Arles.

Journées européennes de l’archéologie 17 et 18 juin Musée départemental Arles antique Gratuit, réservation obligatoire selon les activités

DÉCOUVREZ LE MÉTIER DE CONSERVATEUR-RESTAURATEUR

Samedi et dimanche à 14h et 15h

Visite de l’atelier de conservation-restauration du musée

Les conservateurs-restaurateurs du musée vous présentent les travaux en cours dans l’atelier, qu’il s’agisse de la restauration de sol ou d’enduits peints provenant de la maison de la Harpiste (site de la Verrerie).

Informations pratiques

Tout public à partir de 12 ans

Durée : 45 min

Réservation au 04 13 31 51 03 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS DE L’ARCHÉOLOGIE

Samedi 14h à 17h30 et dimanche à 10h à 12h30 et 14h à 17h30

L’archéologie subaquatique

Mers, lacs, fleuves et rivières conservent les traces des populations qui les ont traversés exploités, aménagés de la Préhistoire à nos jours. Découvrez ces interventions archéologiques en eau douce comme en mer avec des vidéos du musée départemental Arles antique et de l’Inrap et une exposition sur l’archéologie subaquatique de l’Inrap.

Informations pratiques

Tout public à partir de 12 ans

En présence d’archéologues du Pôle subaquatique de l’Inrap (le dimanche uniquement)

Découverte de l’archéologie préventive

Avec l’archéomaquette, une équipe de l’Inrap présentera de façon concrète en quoi consiste l’archéologie préventive. De manière ludique, les participants découvriront les étapes d’une fouille, du projet d’aménagement à l’interprétation des données.

Informations pratiques

Tout public à partir de 12 ans

L’ARCHÉOLOGIE POUR LES ENFANTS

À vos pinceaux ! Atelier fresque antique

Samedi 14h30 à 16h30 et dimanche à 11h, 14h30 et 16h30

L’étude des fresques contribue à une meilleure compréhension du décor des maisons romaines.

Retrouvez les gestes et techniques des artisans romains et réalisez votre propre peinture !

Par l’équipe de médiation du musée.

Informations pratiques

Enfants à partir de 7 ans

Durée : 1h30

Réservation au 04 13 31 51 03 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h (nombre de places limitées)

Jeu “Photo fouilles”

Samedi 14h à 15h, 16h et dimanche à 14h, 15h, 16h

Venez découvrir les coulisses de l’archéologie de manière ludique par la photographie à travers un jeu de lecture d’image.

Par l’équipe de médiation du musée.

Informations pratiques

Enfants à partir de 9 ans

Durée : 30 minutes

Réservation au 04 13 31 51 03 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Fresque en kit

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Pour les plus jeunes

Tout comme les archéologues travaillant sur les fresques du site de la Verrerie, assemblez des puzzles inspirés des décors et personnages de la maison de la Harpiste.

Enfants à partir de 5 ans

En continu

Pour les plus grands

Une peinture murale s’est écroulée ! Apprentis toichographologues (archéologues spécialistes des peintures), tentez de remonter un fac-similé fragile inspiré des décors de la maison de la Harpiste.

Enfants à partir de 7 ans

En continu

DÉCOUVREZ LA MAISON DE LA HARPISTE

Visite virtuelle

L’étude des peintures de la maison de la Harpiste a débuté en 2021 dans la salle d’exposition temporaire du musée et se poursuit désormais en Camargue dans une annexe du château d’Avignon. Ce travail mené par les archéologues du musée et de l’Inrap sera accessible à tous à travers une visite virtuelle, sur une table tactile au musée pendant tout le week-end. Explorez ces espaces numérisés pour observer et en apprendre plus sur les décors… au détail près !

Film reportage enduits peints

Film de 45 min de Catherine Leroux + 10 min (en boucle)

Informations pratiques

Tout public

Durée 1h

En continu de 10h à 18h

Auditorium du musée

