Samedi 17 juin, 09h30 Musée départemental Arles antique compris dans le billet d'entrée au musée. L'exposition rassemble une sélection de pièces inédites réalisées avec des choses trouvées, en droit romain Res derelictae : la série des 0€ (2020-2023) dans laquelle la logique d'un coût de revient nul pour la production est poussée à l'extrême, les Compositions photographiées de résidus ramassés en chemin (2009) et une installation

murale qui réunit une collection d’éléments (2013). Ces pièces constituent une sorte d’archéologie improbable de l’aujourd’hui. Elles répondent à l’exigence – nécessité contemporaine de faire avec le minimum, sans oublier le poétique qui a imprégné leur réalisation. Informations pratiques

Accès à l'exposition compris dans le billet d'entrée au musée. Musée départemental Arles antique Presqu'île du Cirque-Romain, 13200 Arles 04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/

2023-06-17T09:30:00+02:00 – 2023-06-17T18:00:00+02:00

