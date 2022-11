Les jeudis d’Arelate Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Les jeudis d’Arelate Musée départemental Arles antique, 15 juin 2023, Arles. Les jeudis d’Arelate Jeudi 15 juin 2023, 18h00 Musée départemental Arles antique

Gratuit

Conférences autour de l’Antiquité et de l’archéologie handicap moteur mi Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Barriol Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.festival-arelate.com/ »}]

04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique Des femmes parmi les apôtres ? Anne Pellegrini, diplômée en philosophie, linguistique, théologie et certifiée en Lettres modernes À rebours des représentations traditionnelles des douze apôtres, l’étude des textes et des églises primitives dévoile l’existence de figures féminines éminentes autour de Jésus. Par exemple : Marie de Magdala : une ou trois femmes ? Junia était-elle un homme ? GRATUIT POUR TOUS – SANS RESERVATION Pour info : adhésion à l’association : 15 € / pers. / an

Parking gratuit

Musée départemental Arles antique : Presqu’île du cirque romain 13 200 Arles Suivre l’actualité de l’association sur https://www.festival-arelate.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T18:00:00+02:00

2023-06-15T19:00:00+02:00 La Cène de Leonard de Vinci – Le Louvre

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée départemental Arles antique Adresse Presqu'île du Cirque-Romain, 13200 Arles Barriol Ville Arles Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Musée départemental Arles antique Arles Departement Bouches-du-Rhône

Musée départemental Arles antique Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Les jeudis d’Arelate Musée départemental Arles antique 2023-06-15 was last modified: by Les jeudis d’Arelate Musée départemental Arles antique Musée départemental Arles antique 15 juin 2023 Arles Musée départemental Arles antique Arles

Arles Bouches-du-Rhône