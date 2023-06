J’ai descendu dans mon jardin Musée départemental Arles antique Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône J’ai descendu dans mon jardin Musée départemental Arles antique Arles, 12 juin 2023, Arles. J’ai descendu dans mon jardin 12 et 13 juin Musée départemental Arles antique Deux artistes et des centaines d’enfants : 4 écoles maternelles pour 340 élèves de la ville d’Arles chantent le répertoire des comptines d’Aimée de la Salle. Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-12T14:30:00+02:00 – 2023-06-12T15:30:00+02:00

2023-06-13T14:30:00+02:00 – 2023-06-13T15:30:00+02:00 Chorale Conservatoire enfants © CMPA Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée départemental Arles antique Adresse Presqu'île du Cirque-Romain, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Musée départemental Arles antique Arles

Musée départemental Arles antique Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

J’ai descendu dans mon jardin Musée départemental Arles antique Arles 2023-06-12 was last modified: by J’ai descendu dans mon jardin Musée départemental Arles antique Arles Musée départemental Arles antique Arles 12 juin 2023