Bouches-du-Rhône La statuette d’Aiôn Musée départemental Arles antique Arles, 11 juin 2023, Arles. La statuette d’Aiôn Dimanche 11 juin, 11h00 Musée départemental Arles antique 3 € en plus du billet d’entrée. Gratuit pour les abonnés du musée Découverte en 1598, près du cirque romain, cette œuvre en marbre du IIe s. ap. JC, fragmentaire, représente le dieu Aiôn, maître du temps, entouré d’un serpent et des signes du zodiaque. Œuvre atypique, souvent associée au dieu iranien Mithra, elle a nourri l’hypothèse de la présence d’un de ses sanctuaires à Arles.

Par Alice Vallat, guide-conférencière. Informations pratiques Sans réservation, en vente le jour même, dans la limite des places disponibles

Musée départemental Arles antique Presqu'île du Cirque-Romain, 13200 Arles

2023-06-11T11:00:00+02:00 – 2023-06-11T12:15:00+02:00

