Fest-Noz Musée départemental Arles antique Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Fest-Noz Musée départemental Arles antique Arles, 10 juin 2023, Arles. Fest-Noz Samedi 10 juin, 18h30 Musée départemental Arles antique Gratuit Un chœur d’enfants interprète des chants issus de la culture bretonne et celtique, accompagné à la guitare, violon, accordéon, flûtes irlandaises par des professeurs du conservatoire. 160 enfants, 12 classes, 3 écoles de notre territoire réunis pour la restitution de ce projet mené tout au long du second semestre par le Conservatoire. Informations pratiques

Gratuit

1h Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T18:30:00+02:00 – 2023-06-10T19:30:00+02:00

2023-06-10T18:30:00+02:00 – 2023-06-10T19:30:00+02:00 jardin choeur Fest-Noz, CMPA © Dr Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée départemental Arles antique Adresse Presqu'île du Cirque-Romain, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Musée départemental Arles antique Arles

Musée départemental Arles antique Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Fest-Noz Musée départemental Arles antique Arles 2023-06-10 was last modified: by Fest-Noz Musée départemental Arles antique Arles Musée départemental Arles antique Arles 10 juin 2023