Braderie du musée Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Braderie du musée Musée départemental Arles antique, 4 juin 2023, Arles. Braderie du musée Dimanche 4 juin, 10h00 Musée départemental Arles antique Durant cette journée exceptionnelle où le musée est gratuit, certains de nos articles sont à prix très réduits (catalogues d’exposition, ouvrages d’art, papeterie…).

À cette occasion, venez aussi découvrir La Fabrique de Provence, notre partenaire qui transforme des bâches publicitaires en objets design tout en permettant l’insertion sociale de personnes en situation de handicap. Cette année, la boutique du musée Réattu se joint également à nous pour proposer ses anciens ouvrages à bas prix.

Venez nombreux profiter de cet événement convivial du début de l’été ! Informations pratiques Gratuit Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 braderie Braderie du musée © MDAA Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée départemental Arles antique Adresse Presqu'île du Cirque-Romain, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Musée départemental Arles antique Arles

Musée départemental Arles antique Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Braderie du musée Musée départemental Arles antique 2023-06-04 was last modified: by Braderie du musée Musée départemental Arles antique Musée départemental Arles antique 4 juin 2023 Musée départemental Arles antique Arles

Arles Bouches-du-Rhône