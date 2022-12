Les jeudis d’Arelate Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique Le tetrapyle romain de Cavaillon, monument antique dans un village de Provence en pleine mutation Kévin Sansoë, titulaire d’un Master en Archéologie protohistorique et monde classique à Aix-en-Provence. Le tétrapyle romain de Cavaillon, construit durant la première décennie de notre ère, possède une histoire qui reste encore voilée de mystère. Modifié durant l’antiquité tardive, encastré dans une chapelle durant le Moyen-Age, il connut au XIXe siècle une période complexe, entre mise en avant et préservation du monument dans une ville en plein développement économique, durant une période qui connut l’élaboration de la liste des monuments historiques en France. Cette conférence vous invite à découvrir ce monument sous le prisme de documents d’archives inédits et de lever un peu du mystère autour du tétrapyle romain de Cavaillon. GRATUIT POUR TOUS – SANS RESERVATION Pour info : adhésion à l’association : 15 € / pers. / an

Musée départemental Arles antique : Presqu’île du cirque romain 13 200 Arles Suivre l’actualité de l’association sur https://www.festival-arelate.com/

