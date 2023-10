Danse hip-hop “L’éternel mouvement du feu » Musée départemental Arles antique Arles, 13 mai 2023, Arles.

Danse hip-hop “L’éternel mouvement du feu » Samedi 13 mai, 21h15 Musée départemental Arles antique Sans réservation

Miguel Nosibor, chorégraphe de la Compagnie “En Phase” et les danseurs du “Labo” animent les collections du musée par le corps, le rythme, le mouvement. La nuit, le hip-hop rencontre l’art et la mythologie romaine. Les Hommes sculptés dans l’argile par l’habile Prométhée, prennent vie sous l’impulsion des danseurs. Le feu de l’Olympe que leur offre ce Titan leur permettra de survivre et de demeurer éternellement sur Terre.

Dans l’allée des sarcophages

Musée départemental Arles antique Avenue 1ere division de la France libre – Avenue Jean Monnet, 13635, Arles Arles 13635 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ Un musée ancré dans la modernité. Inauguré en 1995 face aux vestiges du cirque romain et aux abord du Rhône, ce musée s’affirme comme une vitrine des cultures de la Méditerranée qui ont fait la richesse d’Arles dans l’Antiquité. Autoroute

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:15:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

Danse hip-hop dans les collections © MDAA