Cet évènement est passé Le monde romain dessiné par les étudiants de MoPa Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Le monde romain dessiné par les étudiants de MoPa Musée départemental Arles antique Arles, 13 mai 2023, Arles. Le monde romain dessiné par les étudiants de MoPa 13 et 14 mai Musée départemental Arles antique Sans réservation Comme chaque année, 40 étudiants en classe préparatoire au MOPA livrent leur vision du monde romain. Leurs croquis réalisés au cours de multiples séances de dessin académique sont exposés et projetés tout au long de la soirée sur les murs du musée. Avec Anastasia Tetrel, professeure de dessin et d’art plastique. Musée départemental Arles antique Avenue 1ere division de la France libre – Avenue Jean Monnet, 13635, Arles Arles 13635 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ Un musée ancré dans la modernité. Inauguré en 1995 face aux vestiges du cirque romain et aux abord du Rhône, ce musée s’affirme comme une vitrine des cultures de la Méditerranée qui ont fait la richesse d’Arles dans l’Antiquité. Autoroute Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-14T00:00:00+02:00 – 2023-05-14T01:00:00+02:00 Le mondre romain dessiné par les étudiants du MoPa © MDAA Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée départemental Arles antique Adresse Avenue 1ere division de la France libre - Avenue Jean Monnet, 13635, Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age max 99 Lieu Ville Musée départemental Arles antique Arles latitude longitude 43.672472;4.616476

Musée départemental Arles antique Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/