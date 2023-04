Tout feu, tout flamme Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône Tout feu, tout flamme Musée départemental Arles antique, 30 avril 2023, Arles. Tout feu, tout flamme Dimanche 30 avril, 11h00 Musée départemental Arles antique Des amphores, des flacons, des gobelets, des marmites, des chaudrons, des cruches, des lampes, des pots… Il ne manque plus que la boîte de Pandore ! Quels contenus dans quels contenants ?

Lors de cette visite en famille, les enfants découvriront divers objets à travers les collections du musée, ce qu’ils pouvaient conserver ou transporter.

Informations pratiques

Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte

Gratuit, sur réservation au 04 13 31 51 03 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h)

