La mosaïque d’Aiôn Musée départemental Arles antique, 9 avril 2023, Arles. La mosaïque d’Aiôn Dimanche 9 avril, 11h00 Musée départemental Arles antique 3 € en plus du billet d’entrée Datée de la fin du second siècle de notre ère, cette mosaïque de grande taille recouvrait le sol d’une riche domus de Trinquetaille (rive droite d’Arles). Cette visite abordera son iconographie : les personnages représentés, leur histoire ainsi que la technique de « ce qui se rapporte aux Muses ». Une visite proposée par Christine Berthon Informations pratiques Durée : 1h

3 € en plus du billet d’entrée – Gratuit pour les abonnés du musée

3 € en plus du billet d'entrée – Gratuit pour les abonnés du musée

Sans réservation, en vente le jour même, dans la limite des places disponibles

Mosaïque d'Aiön, MDAA © Rémi Bénali

