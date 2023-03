Les fesses vues par les artistes Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Les fesses vues par les artistes Musée départemental Arles antique, 2 avril 2023, Arles. Les fesses vues par les artistes Dimanche 2 avril, 11h00 Musée départemental Arles antique Ou comment les artistes depuis la préhistoire jusqu’à nos jours furent inspirés par cet élément fondamental de notre anatomie. Musée départemental Arles antique Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 31 51 48 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T12:15:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T12:15:00+02:00 histoire Archéologie Parmigianino, cupido che fabbrica l’Arco © Dr

Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée départemental Arles antique Adresse Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Musée départemental Arles antique Arles

Évènements liés

Musée départemental Arles antique Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Les fesses vues par les artistes Musée départemental Arles antique 2023-04-02 was last modified: by Les fesses vues par les artistes Musée départemental Arles antique Musée départemental Arles antique 2 avril 2023 Arles Musée départemental Arles antique Arles

Arles Bouches-du-Rhône