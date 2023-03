Les jeudis d’Arelate Musée départemental Arles antique, 16 mars 2023, Arles.

Les jeudis d’Arelate Jeudi 16 mars, 18h00 Musée départemental Arles antique Gratuit

Les dieux et les hommes : Rites et croyances religieuses autour du Luberon à l’époque romaine (Ier – IVème s.)

André Kauffmann, ancien Conservateur départemental des musées du Vaucluse.

« Après [Mercure, les Gaulois] adorent Apollon, Mars, Jupiter et Minerve. Ils se font de ces dieux à peu près la même idée que les autres peuples » (César, Guerre des Gaules, Livre VI, 17). On comprend à travers ce passage de César le rapprochement aisé qui a pu se faire entre dieux du panthéon gaulois et du panthéon romain. Les relations commerciales et diplomatiques qui existaient entre un bon nombre de peuples gaulois et le peuple romain ont facilité cette proximité, qui ne va cependant pas jusqu’au syncrétisme, même si le texte de César pourrait le faire croire. La conférence présentera de quelle manière la documentation disponible (stèles et dépôts votifs, objets de la vie quotidienne, fouilles et études de sanctuaires …) dans cette région de la Provence centrale peut nous aider à comprendre les modalités de cette rencontre entre les deux religions entre le Ier et le IVème siècle de notre ère.

GRATUIT POUR TOUS – SANS RESERVATION

Pour info : adhésion à l’association : 15 € / pers. / an

Parking gratuit

Musée départemental Arles antique : Presqu’île du cirque romain 13 200 Arles

Suivre l’actualité de l’association sur https://www.festival-arelate.com/

Captation vidéo de nos conférences sur notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/@arelate3680/videos

Musée départemental Arles antique Presqu’ile du cirque romain Arles 13200 Trébon Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « carrie.arelate@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.festival-arelate.com/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « u00ab Arelate, journu00e9es romaines d’Arles u00bb est une association qui du00e9veloppe un ensemble d’activitu00e9s axu00e9es sur la romanitu00e9. Elle puise depuis 2007 son inspiration dans le patrimoine de la ville d’Arles ou00f9 le fabuleux hu00e9ritage de Rome est encore si intensu00e9ment pru00e9sent et indissociable de la vie quotidienne. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Arelate », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ZpjV-X7tCspL-CI4cuH8b9ZNwC526K5yzHmvwu5it9jPPN2I1vTjxRGapfy69Mu5xdY-Slvu=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCSUx3vwASZ4YwEzTOOj6D2w », « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@arelate3680/videos »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T18:00:00+01:00 – 2023-03-16T19:00:00+01:00

2023-03-16T18:00:00+01:00 – 2023-03-16T19:00:00+01:00

Antiquité conférences

Le sanctuaire du Chastelard de lardiers © Pierre Prouillac, d’après le plan de Guy Barruol