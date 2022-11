Les lampes à huile : fabrication, iconographie, et utilisation Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Les lampes à huile : fabrication, iconographie, et utilisation Dimanche 12 mars 2023, 11h00 Musée départemental Arles antique

Visitez le musée autrement… Ce dimanche la thématique porte sur « Les lampes à huile : fabrication, iconographie, et utilisation » et les œuvres ne manquent pas dans les collections à ce sujet !

De nombreuses lampes à huile antiques sont réalisées en terre cuite, mais elles peuvent également être en bronze. Elles sont un objet indispensable à la vie quotidienne, et les plus sophistiquées sont de vraies œuvres d'art. Alice Vallat, guide-conférencière, vous propose un regard inattendu sur les collections permanentes du musée sous forme d'une visite approfondie. Informations pratiques

> Durée : 1h15

> 3 € en plus du billet d'entrée – Gratuit pour les abonnés du musée

> Sans réservation, en vente le jour même, dans la limite des places disponibles

Lampe à huile, MDAA © Rémi Bénali

