Visitez le musée autrement… Ce dimanche la thématique porte sur « L’art de la danse chez les Romains » et les œuvres ne manquent pas dans les collections à ce sujet ! handicap moteur mi Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Barriol Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique L’art de la danse à une place de premier plan dans la société romaine. Elle est souvent effectuée dans un cadre religieux, à l’occasion de fêtes, de jeux et de spectacles. Alice Vallat, guide-conférencière, vous propose un regard inattendu sur les collections permanentes du musée sous forme d’une visite approfondie. Informations pratiques

> Durée : 1h15

> 3 € en plus du billet d’entrée – Gratuit pour les abonnés du musée.

> Sans réservation, en vente le jour même, dans la limite des places disponibles. Gratuit pour les abonnés du musée.

