« Pitton de Tournefort un Provençal aux Iles du Levant » par Marie-Françoise Griffeuille Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

« Pitton de Tournefort un Provençal aux Iles du Levant » par Marie-Françoise Griffeuille Musée départemental Arles antique, 5 février 2023, Arles. « Pitton de Tournefort un Provençal aux Iles du Levant » par Marie-Françoise Griffeuille Dimanche 5 février, 17h30 Musée départemental Arles antique

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Pitton de Tournefort, grand botaniste, partit à la découverte des Iles du Levant sur ordre de Louis XIV, de 1700 à 1702. Il en ramena un récit richement illustré conservé à la Médiathèque d’Arles. handicap moteur mi Musée départemental Arles antique Arles Centre-Ville Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Marie-Françoise Griffeuille, membre de l’Académie d’Arles nous fera découvrir le récit de ce grand botaniste né à Aix-en-Provence, chercheur, enseignant, grand voyageur, et qui sur ordre de Louis XIV partit de 1700 à 1702 pour ramener un fabuleux herbier, mais aussi des observations sur la géographie, les coutumes, la religion, le commerce et l’archéologie de ces îles ensoleillées.

Son enthousiasme, son sens de l’observation, son érudition, font de ce pittoresque périple un hymne à la science et au voyage. Grand récit dont la Médiathèque d’Arles possède un original illustré de remarquables gravures dues à ses compagnons de voyage, le peintre Claude Aubriet et le médecin botaniste allemand Andreas von Gundelsheimer. Un diaporama présentera une partie de ces illustrations.

Trois mousquetaires en mers du Sud à découvrir.

