Les épreuves dans la mythologie : Ulysse, Hercule, Psyché Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Les épreuves dans la mythologie : Ulysse, Hercule, Psyché Musée départemental Arles antique, 22 janvier 2023, Arles. Les épreuves dans la mythologie : Ulysse, Hercule, Psyché Dimanche 22 janvier 2023, 11h00 Musée départemental Arles antique

3€ en plus du billet d’entrée

Visitez le musée autrement… Ce dimanche la thématique porte sur « Les épreuves dans la mythologie : Ulysse, Hercule, Psyché » et les œuvres ne manquent pas dans les collections à ce sujet ! handicap moteur mi Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Barriol Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique Punitions, vengeances, les épreuves si souvent abordées dans la mythologie permettent à des héros seuls ou aidés de divinités de mesurer leur courage, leurs limites, de connaître leur destin. Les plus célèbres épreuves sont celles d’Hercule depuis le combat avec le lion de Némée jusqu’à l’histoire de Cerbère, le chien des Enfers. Ce sont aussi les épreuves de Jason parti avec ses compagnons à la quête de la Toison d’Or, d’Ulyssse « aux 1000 tours » dont le but est de retrouver son royaume et sa famille, les épreuves racontées par Virgile du troyen Enée lié à l’histoire de la fondation de Rome, de la belle et amoureuse Psyché… (Ulysse) demeure sourd, il ne veut

Que la chanson, que le visage

Conservé au fond de ses yeux,

De Pénélope toujours sage. Christine Berthon, guide-conférencière, vous propose un regard inattendu sur les collections permanentes du musée sous forme d’une visite approfondie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T11:00:00+01:00

2023-01-22T12:15:00+01:00 Cippe, MDAA © Jean-Luc Maby et Lionel Roux

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée départemental Arles antique Adresse Presqu'île du Cirque-Romain, 13200 Arles Barriol Ville Arles Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Musée départemental Arles antique Arles Departement Bouches-du-Rhône

Musée départemental Arles antique Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Les épreuves dans la mythologie : Ulysse, Hercule, Psyché Musée départemental Arles antique 2023-01-22 was last modified: by Les épreuves dans la mythologie : Ulysse, Hercule, Psyché Musée départemental Arles antique Musée départemental Arles antique 22 janvier 2023 Arles Musée départemental Arles antique Arles

Arles Bouches-du-Rhône