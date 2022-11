Les jeudis d’Arelate Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Les jeudis d'Arelate Jeudi 19 janvier 2023, 18h00 Musée départemental Arles antique

Conférences autour de l'Antiquité et de l'archéologie
Musée départemental Arles antique Presqu'île du Cirque-Romain, 13200 Arles

04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique Bilan de l’évolution des recherches sur les maisons romaines de la Verrerie Marie-Pierre Rothé, archéologue au musée, responsable de la fouille ; Julien Boislève, toichographologue à l’Inrap (spécialiste des enduits peints) ; Elsa Roux, spécialiste es marbre et de l’architecture à IPSO-FACTO puis Hadès. Si la fouille des maisons romaines de la Verrerie s’est achevée fin décembre 2017, les équipes poursuivent leurs recherches sur le matériel qui y a été mis au jour. Un bilan des dernières découvertes en laboratoire sera proposé. Il permettra notamment d’évoquer l’important travail de remontage des enduits peints de la maison de la Harpiste (Ier s. av. J.-C.) et celui portant sur les placages en marbre associés à une pièce mosaïquée de la maison au Bassin tripartite (fin IIe-IIIe s. ap. J.-C.). GRATUIT POUR TOUS – SANS RESERVATION Pour info : adhésion à l’association : 15 € / pers. / an

Musée départemental Arles antique : Presqu'île du cirque romain 13 200 Arles

