Des saturnales aux fêtes de fin d'année Dimanche 15 janvier 2023, 11h00

Visitez le musée autrement… Ce dimanche la thématique porte sur « Des saturnales aux fêtes de fin d’année, Du païen au chrétien » et les œuvres ne manquent pas dans les collections à ce sujet ! handicap moteur mi

Du païen au chrétien

Christine Berthon, guide-conférencière, vous propose un regard inattendu sur les collections permanentes du musée sous forme d’une visite approfondie. Accompagnée d’extraits de textes d’auteurs antiques, cette visite thématique présentera l’évolution des fêtes de fin d’année.

Les Saturnales étaient des fêtes de réjouissances populaires, période de l’année pendant laquelle la société était comme « chamboulée ». On s’offrait des cadeaux, on s’échangeait des paroles de bon augure, le 1er janvier était associé à Janus. Sous l’influence des cultes orientaux et du culte du Soleil Invaincu. Cette fête sera avec l’arrivée de la religion chrétienne « remplacée » par les fêtes de fin d’année.

« Personne, durant la fête, ne devra s’occuper d’affaires soit politiques , soit particulières, excepté celles qui ont pour but les

jeux, la bonne chère et les plaisirs : les cuisiniers seuls et les pâtissiers auront de l’occupation. Égalité pour tous, esclaves ou libres, pauvres ou riches. » Extraits des Saturnales de Lucien , 2e siècle après.

Informations pratiques

> Durée : 1h15

> 3 € en plus du billet d’entrée – Gratuit pour les abonnés du musée

> Sans réservation, en vente le jour même, dans la limite des places disponibles



Sarcophage de la Nativité, MDAA © Rémi Bénali