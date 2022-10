Les fouilles des viviers à poissons d’Apollonia Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Les fouilles des viviers à poissons d’Apollonia Musée départemental Arles antique, 8 décembre 2022, Arles. Les fouilles des viviers à poissons d’Apollonia Jeudi 8 décembre, 18h00 Musée départemental Arles antique

Gratuit dans la limite des places disponibles

Dans le cadre d’un partenariat avec le festival Arelate, ces conférences sont accueillies au musée. Venez découvrir une riche programmation autour de l’Antiquité et de l’archéologie. handicap moteur mi Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Barriol Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.festival-arelate.com/ »}]

04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique Les scientifiques français fouillent le site d’Apollonia de Cyrénaïque depuis les années 70. En 1985 une étude du port submergé est organisée avec une équipe d’archéologues plongeurs. Dans leur programme figure la fouille d’un vivier romain particulièrement bien conservé. Cette conférence propose de présenter ce type d’établissement en vogue dès l’époque de Cicéron, de souligner la passion romaine pour la consommation des poissons et fruits de mer et d’examiner les principaux résultats de la mission. Par Claude Sintès, archéologue et conservateur du patrimoine. Informations pratiques > Auditorium du musée

> Renseignements et réservation recommandée au 04 90 49 47 11 et sur le site d’Arelate

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T18:00:00+01:00

2022-12-08T19:00:00+01:00 © Vincent Michel

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée départemental Arles antique Adresse Presqu'île du Cirque-Romain, 13200 Arles Barriol Ville Arles Age maximum 99 lieuville Musée départemental Arles antique Arles Departement Bouches-du-Rhône

Musée départemental Arles antique Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Les fouilles des viviers à poissons d’Apollonia Musée départemental Arles antique 2022-12-08 was last modified: by Les fouilles des viviers à poissons d’Apollonia Musée départemental Arles antique Musée départemental Arles antique 8 décembre 2022 Arles Musée départemental Arles antique Arles

Arles Bouches-du-Rhône