À la recherche de la musique de l'Antiquité Vendredi 25 novembre, 18h30 Musée départemental Arles antique

Projection, suivie d'un échange avec le réalisateur La musique, sacrée et profane, fut omniprésente dans les civilisations grecque, égyptienne et romaine de l'Antiquité, comme en attestent de fragiles vestiges retrouvés sur le pourtour de la Méditerranée. Mais les chants, les rythmes, les mélodies ont sombré dans l'oubli. Depuis trente ans, grâce à l'apport des nouvelles technologies numériques, une discipline en plein essor, l'archéologie musicale, ressuscite des fragments de ce continent sonore englouti. Dans les pas de différents chercheurs, ce documentaire de Bernard George fait résonner ces sonorités retrouvées à partir d'indices parcellaires, des cités grecques d'Anatolie au temple égyptien de Dendérah, de Delphes à Pompéi. Documentaire (2021) – 54 mn – Production : ARTE France, O2B Films, Minimal Films, Cosmote TV, CNRS Images.

Auditorium du musée

Gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T18:30:00+01:00

2022-11-25T20:00:00+01:00 Documentaire Musique Antiquité © B. Georges

