Passants et étrangers, les compagnons tailleurs de pierre, des légendes à l’histoire Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Passants et étrangers, les compagnons tailleurs de pierre, des légendes à l’histoire Musée départemental Arles antique, 20 novembre 2022, Arles. Passants et étrangers, les compagnons tailleurs de pierre, des légendes à l’histoire Dimanche 20 novembre, 17h30 Musée départemental Arles antique

Gratuit

Le musée accueille l’académie d’Arles pour des conférences en compagnie d’invités prestigieux. handicap moteur mi Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Barriol Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://academie.arles.free.fr/ »}]

04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique Les tailleurs de pierre sont supposés être à l’origine même de la tradition compagnonnique, mais leur histoire documentée ne remonte guère avant le début du XVIIe siècle. Une récente trouvaille lève un coin du voile quant aux compagnons étrangers et à leur histoire, jusqu’alors très mystérieuse. Par Jean-Michel Mathonière, membre de l’académie de Vaucluse. Informations pratiques

> Auditorium du musée

> Gratuit dans la limite des places disponibles

> Renseignements au 06 12 91 67 67 et sur le site de l’Académie d’Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T17:30:00+01:00

2022-11-20T19:30:00+01:00 Dr

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée départemental Arles antique Adresse Presqu'île du Cirque-Romain, 13200 Arles Barriol Ville Arles Age maximum 99 lieuville Musée départemental Arles antique Arles Departement Bouches-du-Rhône

Musée départemental Arles antique Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Passants et étrangers, les compagnons tailleurs de pierre, des légendes à l’histoire Musée départemental Arles antique 2022-11-20 was last modified: by Passants et étrangers, les compagnons tailleurs de pierre, des légendes à l’histoire Musée départemental Arles antique Musée départemental Arles antique 20 novembre 2022 Arles Musée départemental Arles antique Arles

Arles Bouches-du-Rhône