S’appuyant sur son partenariat avec la Zone Atelier Bassin Rhône (ZABR), le CPIE organise un colloque grand public visant à faire connaître les recherche sur le Rhône réalisés par des chercheuses. Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Barriol Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.cpierpa.fr »}]

04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique Venez à la rencontre des chercheuses qui travaillent sur le Rhône ! Découvrez les différents enjeux sur lesquels travaillent ces scientifiques autour de brèves conférences.

Vous aurez ensuite l'occasion de poser toutes les questions que vous souhaitez sur leurs recherches et leur métier lors d'un speed-dating géant !

Cet évènement s’adresse à toute personne, à partir de 15 ans, désireuse d’en apprendre davantage sur le Rhône, et les métiers scientifiques du fleuve.

Proposé par le CPIE Rhône-Pays d’Arles

En partenariat avec le Musée départemental Arles antique.

En présence de la ZABR (Zone Atelier Bassin du Rhône) ; OHM Vallée du Rhône (Observatoire Homme Milieux) ; CNRS ; INRAE ; Tour du Valat ; Atelier Luma.

Dans le cadre de la 6éme édition de Dans les Bras du Rhône. Infos et inscription : http://www.cpierpa.fr

