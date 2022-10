Les créatures hybrides Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Les créatures hybrides Musée départemental Arles antique, 30 octobre 2022, Arles. Les créatures hybrides Dimanche 30 octobre, 11h00 Musée départemental Arles antique

Gratuit sur réservation

Laissez-vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands. Par Christine Berthon, guide-conférencière. Visites enrichies d’un livret, de jeux, d’activités… handicap moteur mi Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Barriol Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique Des créatures fantastiques composées de plusieurs parties peuplent la mythologie. Les enfants peuvent venir déguisés. Informations pratiques

> Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte

> Durée : 1h

> Gratuit, sur réservation au 04 13 31 51 48 (réservations possibles du lundi au vendredi de 08h à 12h et 13h à 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-30T11:00:00+01:00

2022-10-30T12:00:00+01:00 Satyre, MDAA © Corinne Falaschi

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée départemental Arles antique Adresse Presqu'île du Cirque-Romain, 13200 Arles Barriol Ville Arles Age minimum 6 Age maximum 12 lieuville Musée départemental Arles antique Arles Departement Bouches-du-Rhône

Musée départemental Arles antique Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Les créatures hybrides Musée départemental Arles antique 2022-10-30 was last modified: by Les créatures hybrides Musée départemental Arles antique Musée départemental Arles antique 30 octobre 2022 Arles Musée départemental Arles antique Arles

Arles Bouches-du-Rhône