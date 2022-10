Soirée de lancement : Vae Victoribus Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Vous aimez coopérer, improviser ? Vous êtes prêts à vous fondre dans un personnage ? Univers historique, science-fiction, fantastique, horreur… au musée, cette année, il y en aura pour tous les goûts. handicap moteur mi Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Barriol Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique À l’origine, Arelate était celte. Rome s’est installée, modifiant peu à peu les croyances dans le coeur des habitants. En 93 après J.-C., un druide est livré aux bêtes dans l’amphithéâtre de la cité. Un dieu celte est offensé. Un sort maléfique est jeté ! Pour une question de jauge limitée, la soirée est dédoublée en 2 sessions différentes :

Session 1 : 18h30-20h30 (durée 2h), ambiance pesante (adaptée aux familles)

Session 2 : 21h30-00h30 (durée 3h), atmosphère angoissante Information pratiques

> Adultes et adolescents à partir de 12 ans

> Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48 du lundi au vendredi de 08h à 12h et 13h à 16h

