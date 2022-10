Prométhée et Épiméthée, les cousins de Zeus Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Les médiatrices du musée, vous propose une courte visite guidée pour les enfants suivie d’un conte pour enfant (4-6 ans). handicap moteur mi Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Barriol Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique Après une courte visite dans le musée pour découvrir le magnifique sarcophage de Prométhée, venez écouter l’histoire de Prométhée et Épiméthée, deux frères que tout oppose : l’un sage, l’autre étourdi. Alors quand Zeus leur demande de façonner des créatures pour peupler la terre, Épiméthée invente toutes sortes d’animaux rigolos et Prométhée, les hommes. Par Geneviève Vergos-Rozan et Émilie Fargier, médiatrices au musée. Informatiques pratiques

> Enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un adulte

> Durée : 1h

> Gratuit, sur réservation au 04 13 31 51 48 (réservations possibles du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h)

> 2 séances possibles : jeudi 27 et vendredi 28 octobre à 11h (vacances de la Toussaint)

