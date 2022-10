À vos pinceaux ! Atelier fresque Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

À vos pinceaux ! Atelier fresque Musée départemental Arles antique, 26 octobre 2022, Arles. À vos pinceaux ! Atelier fresque Mercredi 26 octobre, 14h00 Musée départemental Arles antique

Gratuit

Venez réaliser votre propre peinture sur un enduit de chaux frais en vous inspirant des animaux dans les collections handicap moteur mi Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Barriol Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique Retrouvez les gestes et techniques des artisans romains en vous essayant à la fresque. Venez réaliser votre propre peinture sur un enduit de chaux frais en vous inspirant des animaux dans les collections. Par Camille Lavenu et Élise Bonnefille, médiatrices au musée Informations pratiques > Enfants de 7 à 12 ans.

> Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48 du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h à 16h

