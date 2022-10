Nocturne dans l’exposition Trésors du fond des mers Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Pour clore cette journée d'ouverture, venez découvrir l'exposition et les collections permanentes à la tombée de la nuit.

Musée départemental Arles antique
Presqu'île du Cirque-Romain, 13200 Arles

04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique Une soirée mêlant rencontres, projections, jeux… pour plonger à la découverte de la fragilité et des dangers du patrimoine immergé. En présence des commissaires de l’exposition. Au programme : – À 19h : Table ronde : Mon précieux, mon trésor, images et imaginaires du fond des mers. Le fond des mers, comme espace d’exploration et d’énigmes, concentre les fantasmes. Historiens, artistes et créateurs de mondes virtuels partagent et confrontent leurs points de vue. Débat animé par Xavier Thomas, auteur et journaliste avec Jean-Paul Demoule, historien, Nicolas Floc’h, artiste plasticien, photographe et des étudiants de l’école MoPA > Auditorium du musée, sans réservation, dans la limite des

places disponibles. – À 20h30

Présentation des Didac’Docs par les étudiants réalisateurs, en compagnie de l’équipe pédagogique du MoPa et les commissaires de l’exposition. – En continu : La main dans le sac

Proposition de parcours en famille pour une visite ludique de l’exposition. – En continu : Projection des Didac’Docs

Courts métrages d’animation réalisés par les étudiants de 2e année de l’école d’animation MoPA (Didac’Docs).

Des films didactiques et documentaires réalisés en étroite collaboration avec le musée autour des thématiques abordées dans l’exposition. > Collections permanentes du musée Informations pratiques

> Accès compris dans le billet d’entrée au musée (collections permanentes + exposition).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T19:00:00+02:00

2022-10-22T22:00:00+02:00 Découverte sous-marine © Dr

