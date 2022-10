Trésors du fond des mers Musée départemental Arles antique, 22 octobre 2022, Arles.

Trésors du fond des mers 22 octobre 2022 – 20 février 2023 Musée départemental Arles antique

Accès à l’exposition compris dans le prix du billet d’entrée au musée. Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 5€.

Cette exposition consacrée à l’archéologie sous-marine a pour objectif de mettre en évidence la réalité et la fragilité des patrimoines immergés loin de l’idée fantasmée des trésors sous-marins. handicap moteur mi

Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Barriol Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique

Trésors du fond des mers

Un patrimoine archéologique en danger

Cette exposition consacrée à l’archéologie sous-marine a pour objectif de mettre en évidence la réalité et la fragilité des patrimoines immergés loin de l’idée fantasmée des trésors sous-marins.

Au travers la présentation de plus 300 objets et d’une trentaine de sites archéologiques, l’exposition dévoile la réalité et la diversité des patrimoines immergés. Loin des trésors sous-marins fantasmés, il s’agit le plus souvent d’objets modestes provenant d’épaves mais aussi de sites portuaires, de pêcheries et même de forêts englouties. Ce patrimoine exceptionnel demeure toutefois fragile et en proie à de multiples dangers.

Quelles sont ces menaces ? De quels moyens dispose-t-on pour protéger ces biens culturels maritimes ? Cette exposition, dont le champ chronologique s’étend de la Préhistoire à la seconde guerre mondiale, vous invite à le découvrir à travers un voyage dans les eaux maritimes françaises.

L’exposition est placée sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO. Elle a obtenu le label “Exposition d’intérêt national 2022” par le ministère de la Culture.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T10:00:00+02:00

2023-02-20T18:00:00+01:00

Affiche exposition © Département 13