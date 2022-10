Colloque de l’Académie d’Arles Musée départemental Arles antique, 15 octobre 2022, Arles.

Culture et société dans l’Arles du premier XVIIe siècle. À propos de la fondation de l’Académie du Bel Esprit et de la Belle Galanterie,1622

C’est à l’occasion du 400e anniversaire de la fondation à Arles d’une première académie « des beaux arts & de la belle galanterie », que l’Académie d’Arles tentera, lors de son colloque annuel, de comprendre comment, et pourquoi, des intellectuels se sont réunis pour former dans la cité rhodanienne une académie informelle qui séduira Louis XIII et Richelieu lors de leur venue à Arles en 1622. Il n’est pas impossible que cet exemple ait inspiré Richelieu pour la fondation de l’Académie française en 1635.

Le sujet traité cette année portera sur la culture développée dans Arles et la Provence dans une époque relativement troublée allant approximativement des guerres de Religion à la Fronde. Plusieurs intervenants tenteront de présenter comment, et pourquoi, des intellectuels se sont réunis pour former une académie informelle qui séduira Louis XIII et Richelieu lors de leur venue dans la cité rhodanienne en 1622, initiant peut-être la fondation de l’Académie française. Après avoir tracé le portrait de la ville dans le contexte politique et culturel d’une Provence baroque et des liens tissés avec Paris seront évoqués les connaissances en astronomie, la formation intellectuelle proposée, notamment par les Jésuites, l’installation des libraires et imprimeurs, le milieu des antiquaires, l’évolution urbanistique et architecturale, enfin les rapports avec les Académies italiennes, notamment les Ricovrati de Padoue.

Autant de questions qui suggèrent la richesse d’une culture qui se déploie alors que les enjeux de cette période pourraient laisser croire le contraire et qui culminera sous Louis XIV avec l’Académie royale d’Arles.



