Gratuit sur réservation, directement auprès du MDAA au 04.13.31.51.48.

Sous forme de petit jeu, les familles devront répondre à une série de questions (de la plus énigmatique à la plus scientifique !)… handicap moteur mi Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Barriol Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique Sous forme de petit jeu, les familles devront répondre à une série de questions (de la plus énigmatique à la plus scientifique !) et les mettre en relation avec des objets découverts dans le Rhône. Proposé par Musée départemental Arles Antique, en compagnie de Gabrielle Antz, médiatrice au musée.

Dans le cadre de la 6ème édition de Dans les Bras du Rhône organisée par le CPIE Rhône Pays d’Arles et de la Fête de la science.

