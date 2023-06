Walid Ben Selim Musée départemental Arles Antique Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Walid Ben Selim Musée départemental Arles Antique Arles, 11 juillet 2022, Arles. Walid Ben Selim Lundi 11 juillet 2022, 20h30 Musée départemental Arles Antique Entrée libre dans la limite des places disponibles Sur des textes d’Ibn Arabi, de Rûmi ou de Mahmoud Darwich, Walid Ben Selim (N3rdistan) explore les vastes horizons des musiques du monde. Dans cette nouvelle création, la poésie soufie et orientale vient tutoyer les cordes sensibles de la harpiste Marie-Marguerite Cano… et quand ces deux univers singuliers se mettent à vibrer d’une même quête spirituelle, la musique du duo se rejoint dans la plénitude de la transcendance ! Musée départemental Arles Antique Musée départemental Arles Antique Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/walid-ben-salim-8461 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T20:30:00+02:00 – 2022-07-11T21:30:00+02:00

2022-07-11T20:30:00+02:00 – 2022-07-11T21:30:00+02:00 Festival concert © Cécile Cellerier Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée départemental Arles Antique Adresse Musée départemental Arles Antique Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Musée départemental Arles Antique Arles

Musée départemental Arles Antique Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Walid Ben Selim Musée départemental Arles Antique Arles 2022-07-11 was last modified: by Walid Ben Selim Musée départemental Arles Antique Arles Musée départemental Arles Antique Arles 11 juillet 2022