Rencontre : tête à tête dans les collections 16 et 17 septembre Musée départemental Albert-Kahn entrée libre

Rencontrez les professionnels du musée qui vous feront découvrir les collections d’Albert Kahn. Installés dans la salle des Plaques, lieu de conservation historique des plaques autochromes, vous profiterez de temps d’échanges sur la manière de conserver et valoriser aujourd’hui ce patrimoine.

Musée départemental Albert-Kahn 2 rue du Port 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 0155192800 http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr Visant à faire connaître et valoriser l’œuvre d’Albert Kahn, le musée actuellement en travaux présentera en octobre 2021 les « Archives de la Planète » constituées par Albert Kahn entre 1909 et 1931 (72 000 photographies couleur sur plaques autochromes, ce qui en fait la plus importante collection au monde de ce type, 140 000 mètres soit une centaine d’heures de film noir et blanc et couleur). Actuellement, visitez son jardin étendu sur près de quatre hectares en plusieurs scènes paysagères et qui fait partie intégrante des collections du musée. Métro : Ligne 10, arrêt Boulogne – Pont de Saint-Cloud

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

