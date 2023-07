Exposition Rio-Buenos Aires 1909. Modernités sud-américaines Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt, 16 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Exposition Rio-Buenos Aires 1909. Modernités sud-américaines 16 et 17 septembre Musée départemental Albert-Kahn Entrée libre

Organisée autour du voyage en Amérique du Sud qu’entreprit Albert Kahn en 1909, la nouvelle exposition du musée départemental raconte la couleur d’une époque. Entre portraits de villes, ambiances sonores et exploration de la technique autochrome, elle mène les visiteurs au cœur d’une enquête documentaire, de l’Argentine jusqu’au Brésil en passant par l’Uruguay. Ce témoignage visuel inédit, qui préfigure le projet des Archives de la Planète, occupe une place à part dans les collections du musée, conservant son lot de mystères.

Un parcours-jeu adapté au public familial sensibilise à l’analyse d’images tout en s’amusant (à partir de 6 ans).

Musée départemental Albert-Kahn 2 rue du Port 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 0155192800 http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr Visant à faire connaître et valoriser l’œuvre d’Albert Kahn, le musée actuellement en travaux présentera en octobre 2021 les « Archives de la Planète » constituées par Albert Kahn entre 1909 et 1931 (72 000 photographies couleur sur plaques autochromes, ce qui en fait la plus importante collection au monde de ce type, 140 000 mètres soit une centaine d’heures de film noir et blanc et couleur). Actuellement, visitez son jardin étendu sur près de quatre hectares en plusieurs scènes paysagères et qui fait partie intégrante des collections du musée. Métro : Ligne 10, arrêt Boulogne – Pont de Saint-Cloud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

(c) CD92/collections du musée départemental Albert-Kahn