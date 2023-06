Rencontre avec Frédérique Petit Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt, 27 août 2023, Boulogne-Billancourt.

Rencontre avec Frédérique Petit Dimanche 27 août, 16h30 Musée départemental Albert-Kahn Gratuité + droit d’entrée du musée : Plein Tarif 8€ / Tarif Réduit 5€ / Gratuité pour les -26 ans, les abonnés du musée et les adhérents aux amis du musée / Réservation conseillée le weekend

Au cours d’une visite guidée en présence de l’artiste, venez découvrir l’univers artistique et les oeuvres présentées de Frédérique Petit dans l’exposition Les Passagères à l’occasion de la 7ème édition de Jardins Ouverts.

Musée départemental Albert-Kahn 2 rue du port 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/ https://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/agenda/detail/jardins-ouverts-frederique-petit »}] Le musée départemental Albert-Kahn a ouvert ses portes à Boulogne-Billancourt le 2 avril 2022 après cinq ans de travaux. Le public y découvre un site de 4 hectares restructuré, alliant nouveaux bâtiments et restaurations respectueuses de l’histoire du lieu, pour un établissement entièrement repensé : un musée d’images tourné vers les questions de société, au cœur d’un jardin qui met le monde à portée de main, à l’instar du projet de son créateur, le banquier et philanthrope Albert Kahn. Le nouveau bâtiment dessiné par l’architecte Kengo Kuma s’inspire de la relation particulière d’Albert Kahn avec le Japon : le projet architectural met en scène le rapport de la ville, du musée et du jardin. En transports en commun Metro Arrêt : Pont de Saint-Cloud (terminus de la ligne 10) Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la RATP Bus 17, 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 (arrêt Pont de Saint-Cloud ou Rhin et Danube) Tramway ligne T2 (arrêt Parc de Saint-Cloud, puis traverser la Seine) À vélo Vélib’ : station Rond-point Rhin et Danube

2023-08-27T16:30:00+02:00 – 2023-08-27T17:30:00+02:00

Portrait de Frédérique Petit (c) Jean-Louis Liebovitch